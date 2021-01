POLITICA ESTERA Beccari a Roma: giornata densa di incontri bilaterali con i rappresentanti diplomatici di Repubblica Ceca, Ue, Cina e Russia

Si rafforzano le relazioni con la Repubblica Ceca. Accompagnato dal rappresentante diplomatico del Titano nel Paese est europeo, Pietro Giacomini, il Segretario agli Esteri ha inaugurato la giornata romana firmando con l’Ambasciatore ceco Václav Kolaja l’Accordo per l’Eliminazione della Doppia Imposizione sul Reddito e sul Capitale e per la Prevenzione dell’Evasione ed Elusione Fiscale. "L'auspicio – afferma Beccari – è di creare nuove sinergie a vantaggio dei rispettivi cittadini”.

Un ampio confronto sul percorso di associazione e sui colloqui in corso con Monaco e Andorra nell'incontro con l’Ambasciatore dell’Unione europea, Alexandra Valkenburg-Roelofs. “Non è mancato il richiamo alla situazione vaccini in Repubblica e alle modalità di reperimento, che rientrano nella fornitura concessa all’Italia e alla propria capacità di agevolare un Paese terzo”.

La collaborazione bilaterale e multilaterale al tavolo dei colloqui con l'Ambasciatore cinese Li Junhua, soprattutto in relazione agli eventi in programma quest'anno per celebrare il 50° anniversario delle relazioni ufficiali tra le due realtà.

Infine con l'Ambasciatore russo Sergey Razov richiamata l’opportunità di una visita del Segretario di Stato Beccari a Mosca e la volontà di perfezionare le intese in corso.

A commento della densa tornata di incontri il responsabile della politica estera sammarinese ha dunque sottolineato l'importanza di “favorire partnership strategiche per lo sviluppo di economie solide ed in grado di fronteggiare le attuali contrazioni, determinate soprattutto dall’ondata pandemica”.





