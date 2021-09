PALAZZO PUBBLICO Beccari ad Ambasciatori e Consoli: "Serve atteggiamento pro-attivo. Guardare oltre l'ostacolo" Incontro annuale del Corpo Diplomatico e Consolare. Prima dei lavori l'udienza dei Capitani Reggenti: "La pandemia richiede un approccio multilaterale, condiviso, univoco"

Oltre 40 in presenza e 23 da remoto i rappresentanti del corpo diplomatico sammarinese intervenuti all'incontro che si svolge a cadenza annuale. Prima dell'inizio dei lavori l'udienza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini che hanno espresso gratitudine ad ambasciatori e consoli della Repubblica per l'impegno profuso reso ancor più gravoso dalla pandemia. Un problema globale che – ha detto la Reggenza - “richiede necessariamente un approccio multilaterale, condiviso ed univoco”. Il Segretario agli Esteri Beccari ha poi riferito sulle evoluzioni più significative rispetto all'incontro tenutosi nel 2020, ripercorrendo il percorso intrapreso da San Marino durante le diverse fasi della pandemia. In principio – ha detto Beccari – c'è stato l'inevitabile rallentamento di tutte le attività, anche istituzionali, mentre oggi stiamo assistendo ad una ripresa vigorosa in ogni comparto. “Il messaggio che ho cercato di trasmettere – afferma il Segretario agli Affari Esteri – è verso un approccio pro-attivo alle questioni. Dobbiamo guardare oltre l'ostacolo che è poi ciò che deve san Marino in generale per assicurarsi un percorso di crescita e di sviluppo”. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare al corpo diplomatico e consolare la nuova Galleria Virtuale di Palazzo Begni e il nuovo sito web della Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Esteri.

