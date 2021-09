ONU Beccari all'Onu: difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini e problemi nel riconoscimento dei certificati Anche cambiamento climatico e Afghanistan nel discorso alla 76esima sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite

Come nel settembre 2020 anche quest'anno San Marino è intervenuto da remoto all'Assemblea Generale dell'Onu. Modalità a cui si sono uniformati la maggior parte dei 193 paesi membri e segno tangibile dei persistenti effetti globali della pandemia, a cui il Segretario Luca Beccari, ha dedicato la prima parte del discorso video registrato.

Ha illustrato le strategie di intervento adottate in Repubblica ma anche le criticità emerse: dalla difficoltà di approvvigionamento dei vaccini a quella del riconoscimento dei certificati vaccinali tra Stati.

Beccari si è soffermato anche sui cambiamenti climatici, indicati come una priorità assoluta da risolvere, nell’agenda mondiale. Sollecitato quindi un impegno corale per una piena assunzione di responsabilità volta al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dell’Agenda 2030.

Il responsabile della politica estera ha inoltre richiamato la preoccupazione della Repubblica per i teatri di conflitto in corso, con particolare riferimento alla situazione afghana, confermando la necessità di adoperarsi per la promozione di percorsi di pace effettivi e duraturi e di condizioni di sicurezza per le popolazioni colpite.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: