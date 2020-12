Beccari all'ONU: “Nessun Paese può risolvere tutto questo da solo”

Sentiamo Luca Beccari

Oltre 61 milioni di casi, più di 1 milione e 400mila persone che hanno perso la vita: gli Stati membri delle Nazioni Unite fanno il punto dell'emergenza COVID-19 con scambi di idee e buone pratiche sulle rispettive risposte alla crisi. Anche il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha fatto la sua parte illustrando con un videomessaggio a distanza la difficile situazione sanitaria sammarinese, così come le azioni messe in campo dall'Esecutivo per garantire a tutti il diritto alla salute a cure adeguate.





San Marino aderisce inoltre all’appello lanciato dall'ONU per un immediato cessate il fuoco globale. “Fermare immediatamente i conflitti armati – ha ricordato Beccari - è fondamentale per dirigere tutti gli sforzi per affrontare la sfida comune rappresentata dalla pandemia. Il Titano sostiene il lavoro svolto dall'OMS. "Questa emergenza – conclude - dovrebbe essere un'opportunità per impegnarsi a raggiungere una copertura sanitaria universale”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.