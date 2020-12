EMERGENZA COVID-19 Beccari all'ONU: “Nessun Paese può risolvere tutto questo da solo” Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha partecipato virtualmente alla Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, focalizzata sulla risposta alla pandemia

Oltre 61 milioni di casi, più di 1 milione e 400mila persone che hanno perso la vita: gli Stati membri delle Nazioni Unite fanno il punto dell'emergenza COVID-19 con scambi di idee e buone pratiche sulle rispettive risposte alla crisi. Anche il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha fatto la sua parte illustrando con un videomessaggio a distanza la difficile situazione sanitaria sammarinese, così come le azioni messe in campo dall'Esecutivo per garantire a tutti il diritto alla salute a cure adeguate.

San Marino aderisce inoltre all’appello lanciato dall'ONU per un immediato cessate il fuoco globale. “Fermare immediatamente i conflitti armati – ha ricordato Beccari - è fondamentale per dirigere tutti gli sforzi per affrontare la sfida comune rappresentata dalla pandemia. Il Titano sostiene il lavoro svolto dall'OMS. "Questa emergenza – conclude - dovrebbe essere un'opportunità per impegnarsi a raggiungere una copertura sanitaria universale”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.

