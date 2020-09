Beccari alla Conferenza per l'Energia Atomica: "L'Agenzia svolge un lavoro fondamentale"

Il Segretario di Stato Luca Beccari ha partecipato virtualmente alla 64a Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). L'Agenzia, alla quale San Marino ha aderito nel 2013, si adopera non solo per l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, ma anche per l'applicazione di tecnologie e scienze ai campi dell'agricoltura, dell'allevamento, della cura e prevenzione delle malattie, del trattamento dell'acqua e del controllo sugli armamenti nucleari.

Nell'intervento, il Segretario Beccari ha ringraziato l'Agenzia per il rapido e generoso aiuto offerto nella lotta della nostra Repubblica alla pandemia del COVID-19. “L’Agenzia merita di essere elogiata per il suo lavoro fondamentale nell’aumento della sicurezza nucleare – ha detto il Segretario Beccari nel suo discorso - così come per lo sviluppo delle sue applicazioni pacifiche nell’ambito della ricerca”. “San Marino – ha continuato il Segretario – Stato parte del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), è per un mondo libero dalle armi chimiche e di distruzione di massa. Siamo convinti che la pace possa essere raggiunta attraverso il dialogo, la negoziazione e la fiducia, investendo maggiormente in educazione, cooperazione e sviluppo piuttosto che in armamenti e conflitti”.



