Beccari e Lonfernini hanno incontrato il ministro saudita dello Sport Un'occasione per rafforzare i rapporti tra i due Paesi e aprire alla firma di un Memorandum of Understanding sulla cooperazione in ambito sportivo

Beccari e Lonfernini hanno incontrato il ministro saudita dello Sport.

In occasione della sua visita in Italia di domenica 4 settembre, Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico dell'Arabia Saudita è stato ricevuto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e successivamente dal suo omologo Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini, entrambi accompagnati dal Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo. I bilaterali sono stati l’occasione per rafforzare i già ottimi rapporti tra i due Paesi e per aprire alla firma di un Memorandum of Understanding sulla cooperazione in ambito sportivo.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: