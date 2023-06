CRISI POLITICA Beccari: "La maggioranza riparte dalla...maggioranza. Abbiamo i numeri per continuare" "Interrompere la legislatura avrebbe esposto al rischio di perdere il treno dell'accordo Ue e non solo".

In video la dichiarazione del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari dopo la conferenza stampa del Congresso di Stato, sulla riassegnazione ad interim delle deleghe lasciate dagli ormai ex Segretari di Stato Tonnini e Ciavatta.

"Il messaggio politico è che la maggioranza riparte dalla maggioranza nel senso che siamo ancora una coalizione di governo che ha i numeri per continuare. Sentiamo la responsabilità di non far perdere opportunità al paese: oggi interrompere l'attività del governo in maniera non ordinata e anzitempo rispetto la fine della legislatura rappresenta il rischio di compromettere percorsi importanti come quello dell'Accordo di Associazione in primis, ma anche quelle progettualità che messe a terra potrebbero dare prospettive al paese. Noi ci sentiamo fedeli al mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori, ci sentiamo responsabili di farci carico di questo impegno di riconsegnare il paese in condizioni migliori di quello in cui lo abbiamo trovato."

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri

