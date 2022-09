CONGRESSO DI STATO Beccari: "Negli incontri all'Onu sostegno al percorso di associazione UE" Alla Comunità internazionale non è sfuggito il ruolo di San Marino nell'accoglienza ai profughi ucraini. E grazie alla legge sul volontariato internazionale, una volontaria di San Marino for the Children in missione un mese in Malawi

Si è respirato un “clima particolare” all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, di nuovo in presenza dopo il Covid ma caratterizzata dai pesanti effetti della guerra in Ucraina. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari relaziona su sfide comuni e incontri bilaterali. Ricorda l'importante firma con l'Ungheria per la promozione e la protezione degli investimenti, che fa da apripista alla nuova cornice di stipula degli accordi adottata dall'Ue, “primo passo per rafforzare relazioni con altri Stati”. In ogni incontro - sottolinea - è stato rimarcato il sostegno al Titano nel suo percorso di associazione all'Unione Europea. Il 10 ottobre a Bruxelles si riapriranno i negoziati. “Credo che quello che conti, al di là del lavoro tecnico, sia lo spirito politico” - afferma Beccari. “E in questo momento i paesi dell'Unione Europea hanno una forte apertura nei confronti di San Marino, Monaco e Andorra”. Il conflitto, con tutte le sue conseguenze, resta il tema dei temi. L'Europa è la regione del mondo più provata dalla guerra, per aspetti umanitari e ricadute su energia e prezzi. San Marino ha fatto sentire la sua voce, condannando l'aggressione e richiamando al dialogo.

E non è passata inosservata alla comunità internazionale – dichiara Beccari - il contributo in termini di accoglienza. Lo stesso Segretario Generale della Nazioni Unite ha espresso grande ammirazione per il nostro paese. “La percezione di San Marino dall'esterno sta cambiando tantissimo. Siamo letti come un paese che al di là di dimensioni e numeri ragiona come un paese più grande e sa stare all'interno di una comunità internazionale”. E a proposito di solidarietà: la recente legge di iniziativa popolare sul volontariato internazionale ha prodotto i suoi primi effetti. Chiara Giovannini dell'associazione San Marino for The Children, si recherà un mese in Malawi per un progetto di monitoraggio legato alle cure pediatriche. “E' un momento complesso per il volontariato” – sottolinea - il presidente Luca Mazza, che plaude ad una normativa “fondamentale per aiutare le associazioni nell'ambito della cooperazione internazionale”. Per Chiara, è un sogno che si avvera: “Sono un'infermiera, quindi il progetto sarà principalmente indirizzato verso la sanità, soprattutto verso l'area materno infantile. La mia presenza sarà di sorveglianza, per capire come il personale sanitario del posto reagisce alle situazioni e quali risposte riesce a dare”. Non nasconde l'emozione: “Sono felice e spaventata”, ammette. “Credo che questa esperienza darà molto più a me di quanto potrò dare io”.

Nel servizio il SdS Luca Beccari e Chiara Giovannini volontaria della San Marino for the Children

