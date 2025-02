Beccari: "Non c'è contrapposizione tra Italia e San Marino, c'è visione diversa tra Italia e Commissione UE"

Sentiamo Luca Beccari

Il Segretario Luca Beccari torna sul tema Europa, nel corso della conferenza stampa del Congresso di Stato, dopo le notizie di stampa da Andorra il dibattito acceso in Commissione Esteri: "Non c'è una contrapposizione tra Italia e San Marino, - dice - c'è una visione diversa tra Italia e Commissione UE". Approfondisce poi ai nostri microfoni: "Oggi - aggiunge - penso che noi dobbiamo fare di tutto per continuare a seguire e gestire questa situazione, mantenendo, come ho avuto modo di dire in conferenza stampa, un equilibrio fra quello che è il nostro interlocutore principale, che è Bruxelles, e ovviamente il nostro partner principale, il nostro vicino più importante che è l'Italia, con il quale dobbiamo comunque continuare ad avere un dialogo. Questo - precisa - può voler dire mettere in campo delle misure anche di rafforzamento della cooperazione, che possano eventualmente mitigare quelle lacune che magari l'Italia vede o ha visto nel modello negoziato. Modello negoziato che è quello che la Commissione ci ha proposto e che noi abbiamo preso in considerazione.

"Questa - ricorda - è la prima volta che San Marino si trova a negoziare un accordo, non con uno Stato, ma con una comunità di Stati, dove poi ovviamente ogni Stato esercita e ha le sue prerogative, le sue priorità. Quindi non è semplice il contesto, non abbiamo solo un interlocutore e quindi dobbiamo capire che questo percorso, anche nelle fasi finali, ha bisogno di passaggi, di qualche piccolo registro, ma io continuo ad essere ottimista sul fatto che possiamo cominciare a vedere la meta, la fine del tunnel e finalmente entrare nella prospettiva di concludere questo accordo".

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.