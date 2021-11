Sentiamo Luca Beccari

Questione targhe, si è finalmente arrivati ad una svolta per il Governo sammarinese. “La disponibilità da parte italiana non è mai mancata ma ora è cambiato proprio l'approccio sul tema – commenta il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari –, questo passaggio risolve il problema alla radice nei rapporti di lavoro e apre ad un miglioramento nell'ambito dei rapporti familiari”.

Nel video le dichiarazioni del Segretario agli Esteri