MEETING22 Beccari: "Rapporti con l'Italia consolidati, nessuna preoccupazione per il colore politico del nuovo governo" Il Segretario agli Esteri ha portato il saluto istituzionale di San Marino al Meeting. La ministra Gelmini: "Il terzo polo parla a chi ha apprezzato il governo Draghi"

La pandemia nel 2020 sembra aver rallentato il cammino verso una reale autonomia delle Regioni, nonostante i referendum in Lombardia e Veneto del 2017. Tutto da ripensare, dunque? Se ne è parlato nell'incontro “La Repubblica delle autonomie”, con Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia e la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini. San Marino ha portato il suo saluto istituzionale: il Segretario agli Esteri Beccari ha ricordato come ogni Stato abbia affrontato e affronti sfide improvvise, non preventivabili, e si interroghi su cosa possa essere gestito a livello locale e cosa a livello centrale. Ce lo ha dimostrato il Covid, ha aggiunto, ed oggi il conflitto russo-ucraino. L'attuazione del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviato dal governo Draghi, può rappresentare un valido strumento: la ministra Gelmini ne approfitta per rilanciare le tematiche del Terzo Polo. San Marino non mostra preoccupazioni rispetto al governo italiano che verrà, qualunque esso sia.

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri, e a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali

