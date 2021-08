Beccari risponde a Sassoli: " Confermiamo la bontà della nostra scelta. Prima di tutto, per noi, viene sempre la salute”

Sentiamo Luca Beccari

“Confermiamo la bontà della nostra scelta”. Il Segretario agli Esteri replica al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che ieri, dal Meeting, ha usato parole dure sull'utilizzo da parte di San Marino di un vaccino non approvato dall'Ema. Luca Beccari ricorda le difficoltà del Titano di reperire vaccini in un contesto di in cui contagi e terapie intensive avevano raggiunto un livello non più sostenibile. “I dati – dice - ci danno ragione”. “Non mi preoccupo più di tanto delle dichiarazioni di ieri” – aggiunge - “le nostre interlocuzioni vanno avanti, sia a livello europeo che con l'Italia. Continueremo a lavorare per garantire le scelte migliori per i nostri concittadini. Prima di tutto, per noi, viene sempre la salute”.