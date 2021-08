Beccari su Di Maio: "Ogni soluzione sarà concordata con le nostre autorità sanitarie"

Hanno destato preoccupazione e sconcerto nel Paese le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, ieri alla Farnesina, a margine dell'incontro col ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Secondo Di Maio, la legge italiana prevede che i sammarinesi debbano eseguire una terza dose con vaccino riconosciuto dall'Europa, entro il 15 ottobre. Ieri sera, a margine dei lavori consiliari, il Segretario di Stato agli Esteri Beccari ha parlato ai capigruppo: “Abbiamo contattato la Farnesina – riferisce Beccari – e ci è stata confermata l'impostazione che ha originato la deroga del 15 ottobre, deroga che serve sia all'Italia sia a San Marino per stabilire insieme cosa fare dopo quella data. La circolare applicativa – aggiunge Beccari – cui fa riferimento la legge italiana, verrà fatta in collaborazione con le nostre autorità sanitarie, e tra le diverse soluzioni che potranno superare il problema c'è anche l'eventualità di una terza dose, che in ogni caso dovrà essere valutata e decisa nell'ambito di un contesto scientifico. Siamo comunque fiduciosi – conclude – la disponibilità da parte italiana è massima”.