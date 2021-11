CONFERENZA UNESCO Belluzzi: "Comprensione tra i popoli si basa su sistema educativo efficace e diffusione della cultura" In mattinata l'intervento del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura durante il dibattito di politica generale

“Pieno sostegno al ruolo dell’UNESCO nella promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, tesi in particolare ad una Istruzione di Qualità. Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi scandisce nel suo discorso di fronte ai delegati l'importanza della protezione del patrimonio culturale mondiale, tema che vede il Titano in prima linea. Nel portare il proprio contributo alle assise, pone l'accento sulla attenzione che la Repubblica riserva al principio del multilateralismo così come al tema del dialogo interculturale: “La lunga strada verso la pace e la comprensione reciproca tra i popoli - ha affermato - non può prescindere dalla costruzione di un sistema educativo efficace e dalla diffusione della cultura”.

‘Siamo convinti – aggiunge - che UNESCO debba rafforzare il proprio ruolo di leader anche nella lotta al traffico illecito di opere. Sosterremo – assicura - ogni iniziativa che vada in questa Direzione’. Confermato infine l'impegno a portare avanti nei prossimi mesi la ratifica in Consiglio di convenzioni dell’UNESCO: da quella per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale a quella sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fino alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. Nel pomeriggio, prima del rientro a San Marino, l'incontro bilaterale con il Vice Ministro per gli Affari Esteri dell’Azerbaijan, Elnur Mammadov.









