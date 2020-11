SCUOLA Belluzzi sulle nuove linee guida: "Massimo sforzo a tutti i livelli per mantenere la didattica in presenza"

Ora ci sono le nuove linee guida: una risposta che il mondo della scuola chiedeva a gran voce. Si alza l'asticella delle precauzioni per contenere la diffusione del virus e per garantire soprattutto il mantenimento della didattica in presenza. Il Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi rassicura le famiglie: "Lo sforzo è massimo".

Guarda l'intervista

