Benzina e diesel: sconto Smac da 20 cent prorogato al 15 maggio

Lo sconto Smac di 20 centesimi, per ogni litro di benzina o diesel, viene prorogato, con un emendamento del Governo, al 15 maggio, estendendo quindi di due settimane la scadenza prevista inizialmente al 30 aprile. Il decreto è stato ratificato a conclusione di un partecipato dibattito sulla crisi energetica e l'impatto sul caro vita. Respinto l'emendamento di Repubblica Futura che mirava ad estendere la scontistica di 20 centesimi a fine maggio. Rete, nel dibattito, ha proposto, oltre all'estensione temporale, anche un ritocco al rialzo dello sconto da 20 a 25 centesimi per litro.

Le proposte dell'opposizione non sono state accolte ma il Segretario di Stato Stefano Canti ha spiegato che il Governo, nel caso la crisi proseguisse interverrà con un ulteriore decreto. Ratificato anche il decreto che proroga, di fatto, al 15 maggio, l'allineamento al taglio delle accise in Italia operato dal Governo Meloni, che però – ad oggi – resta in scadenza al 1° maggio.

Le opposizioni, pur avendo espresso apprezzamento su entrambi i decreti, volti a calmierare il costo dei carburanti, ha incalzato Governo e maggioranza, sollecitando misure per la sicurezza energetica e quindi l'approvvigionamento dei carburanti, di fronte all'incertezza della durata della crisi generata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La seduta odierna si era aperta con una serie di nomine, tra cui quella dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'aula ha votato Patrizia Gigante, quale presidente, e Michele Cervellini, membro effettivo. Rf aveva indicato Andrea Zafferani come Vice-presidente, ma non ha ottenuto il gradimento dell'aula, con soli 10 voti favorevoli, a fronte di 18 bianche e 18 nulle e quindi la nomina slitta alla prossima seduta.

Il comma, forse politicamente più atteso della sessione - sull'istituzione della commissione d'inchiesta sul caso Bulgaro – resta intanto ufficialmente calendarizzato per la seduta di domani dalle 9 alle 15, anche se in maggioranza c'è chi preferirebbe spostarlo a lunedì, visto che domani mancheranno alcuni consiglieri, impegnati in missioni istituzionali.







