Bilanci 2025 dei partiti: il Psd ha registrato l'utile maggiore

Dai bilanci dei partiti e dei consiglieri indipendenti relativi al 2025 emerge che la politica sammarinese, dal punto di vista economico-finanziario, gode di buona salute e che per tutti la principale voce di entrata, è costituita, di gran lunga, dal finanziamento pubblico di 1.508.304 euro, ripartito proporzionalmente in base al numero dei consiglieri.

Il Psd chiude il 2025 con un attivo di 53.365 euro; bene anche il Pdcs con 46.686 euro e Repubblica Futura con con 45.903 euro. Rete presenta invece un attivo di 9.218 euro mentre Alleanza Riformista, chiude con un saldo positivo di 2.694 euro. In terreno positivo, con 7.279 euro anche la consigliera indipendente di maggioranza Giovanna Cecchetti e la consigliera indipendente di opposizione Michela Pelliccioni con un attivo di 4.097 euro.

Tre i soggetti politici che chiudono il 2025, con un perdita di esercizio: il Partito Socialista, che non ha consiglieri ma era in lista con Libera, accusa un deficit di 12.518 euro; Libera ha una perdita di esercizio di 9.755 euro e Domani Motus Liberi di 3.967 euro, interamente coperta, dall'utilizzo di riserve ordinarie.

Il collegio dei revisori, dei bilanci dei partiti, ha anche dato disposizioni circa i saldi attivi presenti su conti di partiti o consiglieri indipendenti, che non sono più in Consiglio. Tre le opzioni indicate: tenersi i soldi e assoggettarli ad imposta generale sui redditi nell'anno di competenza; restituirli "per il tramite dell'Eccellentissima Camera che li ha originariamente erogati"; devolverli "ad un ente benefico sammarinese riconosciuto giuridicamente dallo Stato tra quelli meritevoli dell'erogazione del 3 per mille".









