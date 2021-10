Bilanci partiti 2020: due in passivo, cinque in attivo

Su sette partiti politici o movimenti attivi in Consiglio Grande e Generale nel 2020 due hanno chiuso il bilancio in passivo, gli altri cinque in attivo. Repubblica Futura, - 15.989 euro; Noi Per La Repubblica, - 9.060 euro; il consigliere indipendente Rossano Fabbri, + 2.466 euro; Pdcs + 182.472 euro; Movimento Civico Rete, 33.532 euro; Domani Motus Liberi, + 56.535 euro; Libera + 43.608 euro.







Nella relazione del Collegio dei Sindaci Revisori si afferma che in un solo caso, quello del consigliere indipendente Rossano Fabbri, il Bilancio è stato depositato oltre la data prevista del 30 aprile 2021.

L'interessato smentisce e precisa che il bilancio è stato depositato nei tempi mentre successivamente, il 26 agosto 2021, è stata presentata la relazione. Fabbri annuncia ricorso alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica sostenendo che la relazione dei sindaci revisori è approssimativa e opaca anche in altre parti. In particolare in quella in cui si evidenzia genericamente, senza un riferimento preciso ad alcun partito o movimento, che alcuni costi/spese/rimborsi non sempre sono supportati da adeguata documentazione giustificativa direttamente inerente all'attività politica.