Bilanci partiti 2021: "Costi, spese, rimborsi, non sempre sono supportati da adeguata documentazione" Pubblicata la relazione del collegio dei revisori. Tutte le rappresentanze politiche in attivo, ad eccezione di Libera

I partiti e i movimenti politici a San Marino godono di un finanziamento pubblico che nel 2021 è stato complessivamente di 1.093.637 euro, suddivisi proporzionalmente in base ai seggi in Consiglio. Si tratta, per tutti, dell'entrata di gran lunga più importante a cui vanno aggiunti i contributi privati, gli eventuali utili di feste o iniziative e le quote di iscrizione. Ad eccezione di Libera, tutte le rappresentanze politiche consiliari hanno chiuso il 2021 con un attivo di bilancio.

Il Pdcs ha registrato un utile di 130.773 euro; Repubblica Futura, 25.452 euro; il consigliere indipendente del Mis Rossano Fabbri, 16.467 euro; Domani Motus Liberi, 14.283 euro; Noi Per la Repubblica, 10.544 euro; il consigliere indipendente Sandra Giardi, 6.541 euro; il consigliere indipendente Grazia Zafferani, 6.537 euro; il Movimento Rete, 5.195 euro; il consigliere indipendente Denise Bronzetti, 2.153 euro.

Libera invece nel 2021 ha registrato un deficit di 24.569 euro. Il Collegio dei sindaci revisori, pur riscontrando disponibilità e collaborazione dei partiti durante le verifiche dei singoli bilanci, ha evidenziato che alcuni costi/spese/rimborsi non sempre sono supportati da adeguata documentazione giustificativa.

File allegati Scarica la relazione conclusiva

