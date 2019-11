Bilancio 2020: approvato il rendiconto 2018

Con 26 voti favorevoli e cinque astenuti il Consiglio Grande e Generale ha approvato il rendiconto generale dello Stato 2018. Il Pdcs, il Ps, il Psd e Margiotta del Gruppo Misto, hanno dichiarato la non partecipazione al voto. Lamentata la tardiva presentazione della relazione della commissione di controllo della finanza pubblica, nella quale lo stesso organismo ha precisato di non avere tutta la documentazione necessaria, al momento della redazione del testo. Il Segretario di Stato alle Finanze Guidi ha fatto notare che in realtà tutta la documentazione era accessibile sul sito del Consiglio, fin da giovedì scorso. La seduta prosegue con i Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 e Bilanci pluriennali 2020/2022.