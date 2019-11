Bilancio 2020 approvato in tempi record: poco più di sette ore

Sentiamo Eva Guidi

Approvato in tempi record il Bilancio 2020. I 43 articoli sono stati esaminati in una sola giornata, in poco più di sette ore, mentre solitamente l'approvazione dell'articolato coincide con una maratona consigliare di alcuni giorni. Alle porte della campagna elettorale, tutte le forze politiche, hanno voluto chiudere la partita del bilancio in tempi rapidi anche perché era l'ultimo atto per mettere, definitivamente, la parola fine, alla legislatura. Inoltre il confronto, di fatto, si era già svolto al “tavolo istituzionale”. La volontà di chiudere velocemente è emersa anche nella fase delle dichiarazioni di voto finali lette in aula solo da Civico 10 ed SSD - che hanno annunciato pieno sostegno – e Repubblica Futura che invece si è espressa per l'astensione. Fuori dall'aula, poco dopo l'approvazione, abbiamo raccolto il commento, a caldo, del Segretario di Stato alle Finanze Eva Guidi.