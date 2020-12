Bilancio 2021: approvati ecobonus, sismabonus e bonus per tutela degli edifici di interesse storico, ambientale e culturale

Eco-bonus, sisma-bonus ma anche bonus per la tutela degli edifici esistenti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale. Tutti incentivi – come ha spiegato il Segretario al territorio Canti – che mirano a riqualificare l'edificato. Ma come funzionano? L'ecobonus potrà variare da un massimo di 100mila ad un minimo di 40mila euro, con percentuali decrescenti, dal 110% al 50% delle spese sostenute e consisterà in un credito di imposta, spalmato in 5 anni. Maggiore sarà la classe energetica raggiunta, maggiore sarà l'incentivo.

Simile il meccanismo del sisma-bonus che oscillerà da 150mila ad 80mila euro, mentre per la tutela degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale potrà variare da 60 a 100mila euro. Da parte delle opposizioni espresso apprezzamento per lo spirito degli incentivi ma viene ritenuto insufficiente lo stanziamento annuale a bilancio di soli 500mila euro. Critiche anche per il fatto che il credito di imposta non potrà essere ceduto alle banche o alle imprese esecutrici dei lavori e dai benefici verranno escluse le persone giuridiche.





Il Segretario Canti ha precisato che il provvedimento potrà in ogni caso essere rimodulato anche sulla base delle domande di accesso agli incentivi da parte dei cittadini. In alternativa ad eco e sismabonus l'articolo 28 del bilancio 2021 prevede l'esenzione totale della monofase per i materiali importati utilizzati per gli interventi. Secondo le opposizioni è tuttavia un regalo alle aziende, che non dà potenzialmente alcun beneficio ai consumatori.