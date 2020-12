CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio 2021: Il Governo potrà concedere fino a 100 residenze atipiche ogni anno L'Ufficio di presidenza deve decidere se ammettere la richiesta delle opposizioni di discutere in aula delle criticità sorte dopo l'inserimento di San Marino nell'elenco C italiano, per la mobilità durante le festività

Riunito alle 19,30, per la seconda volta a distanza di poche ore l'Ufficio di Presidenza. Le opposizioni chiedono di discutere in aula le tematiche contingenti riguardanti gli effetti delle disposizioni italiane anticovid per le festività che coinvolgono la Repubblica di San Marino, con una radicale limitazione della mobilità, da e verso l'Italia. Nel frattempo c'è attesa per il decreto annunciato dal Governo con nuove restrizioni. Su tutto il dossier potrebbero dunque esserci delle novità nelle prossime ore. La seduta del Consiglio proseguirà ad oltranza anche nella notte. Oggi pomeriggio i lavori, dopo gli incentivi per le bici elettriche a completamento delle misure sulla produzione di energie rinnovabili e incentivi per la mobilità sostenibile, sono proseguiti con gli articoli che riguardano l'incremento delle entrate e il contenimento della spesa.

Ma quali sono le misure previste? Il progetto Smac Card viene prorogato fino all'anno 2030 e c'è anche la previsione di una nuova SMaC finalizzata alla promozione degli acquisti in territorio da parte di soggetti non residenti ed alla promozione dell’attività turistica. Prevista la dilazione delle cartelle esattoriali emesse dopo il primo gennaio 2018 e la rottamazione - ovvero il pagamento a rate senza sanzioni - di quelle emesse al 31 dicembre 2020. Completamente rivisto l'articolo presentato in prima lettura sulla concessione di residenze atipiche che saranno soggette a un regime fiscale agevolato: una flat tax al 7%, sostitutiva dell'Igr, per i redditi prodotti all'estero. Per l'accesso alla residenza atipica, che verrà estesa ai familiari del richiedente, previsti una serie di requisiti a partire da un contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o un contratto preliminare di affitto. Le opposizioni sono insorte e hanno chiesto il ritiro dell'articolo lamentando la troppa discrezionalità del Congresso di Stato e altre lacune e criticità. Il Governo ha offerto disponibilità ad assegnare alla Commissione Esteri la decisione sulla concessione delle residenze atipiche ma la modifica è stata ritenuta insufficiente da RF. Si è tornati dunque al testo originario. Sarà dunque il Congresso di Stato a decidere. Fino a 100, in definitiva, le residenze atipiche che il Governo potrà concedere ogni anno.



