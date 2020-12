Bilancio 2021: per Emanuele Santi (Rete) il testo attuale è insoddisfacente e servono correttivi sui centri di costo

Nell'illustrare i contenuti della legge di Bilancio 2021 il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha confermato che la collocazione dei titoli del debito pubblico sul mercato dei capitali slitta al 2021 perché ora non ci sono le condizioni che il Governo vuole. Bond per 300 milioni che, ha chiarito Gatti, restano la via maestra per attingere risorse che saranno destinate, per 150 milioni, al risanamento del settore bancario finanziario. Il resto verrà impiegato in sostegno allo sviluppo e mantenimento della macchina pubblica. Altri 200 milioni, ha affermato il Segretario di Stato, contiamo di ottenerli tramite il Fondo Monetario, sulla base di un piano di riforme.





Considerando lo slittamento dell'operazione al 2021, Gatti ha ribadito l'intenzione di accedere ad un prestito ponte di breve periodo da 150 milioni. Altro aspetto illustrato dal Segretario di Stato, quello dei titoli irredimibili che consentiranno, ha affermato, di abbattere il disavanzo di Cassa di Risparmio e contemporaneamente anche quello del bilancio pubblico. Verrà introdotto l'ecobonus anche a San Marino e per l'apporto di gettito saranno incentivate residenze “qualificate”, non solo per il “buen retiro” di pensionati stranieri benestanti. Sono ovviamente solo alcuni degli innumerevoli interventi della prossima Legge di Bilancio che tornerà in aula nell'ultima seduta del 2020 per l'approvazione definitiva, probabilmente con diverse modifiche rispetto al testo attuale.

Forti le perplessità dei consiglieri di Libera per la mancata previsione di riforme strutturali e idee per lo sviluppo. Apprezzamento invece per misure come l'ecobonus e il bonus arte. Emanuele Santi di Rete ha affermato che questo testo al momento non è soddisfacente quindi dovrà arrivare in seconda lettura con correttivi per ridurre il deficit intervenendo sui centri di costo. Il consigliere Zafferani di RR si è soffermato sull'ammontare del disavanzo 2020, chiedendo se superi davvero, come lui paventa, i 160 milioni di euro, a fronte di una stima di entrate troppo ottimistica. Critiche, inoltre, per la scelta di puntare sui mercati finanziari, scartando altre possibilità, a suo dire, meno onerose e più veloci.

Nel pomeriggio è stata approvata la legge qualificata sul giudice dei giudici. Dovrebbe porre rimedio a quei processi che restano bloccati quando i magistrati si denunciano tra loro – come accaduto diverse volte – e non si trova un giudice che possa decidere a causa di ripetute astensioni o ricusazioni.