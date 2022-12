CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio 2023, i commenti dei partiti (prima parte) Emanuele Santi, Rete: "Le sfide del roll over e del pareggio di bilancio. Paese con solide basi". Nicola Renzi, RF: "Una finanziaria senza scelte tranne il debito estero, che aumenta". Mirko Dolcini, DML: "Recepiti i nostri temi su energia, giovani, casa"

Emanuele Santi, Segretario di Rete: “Dobbiamo prendere atto che in questo momento lo Stato è di fronte a due grandi sfide. La prima è quella del pareggio di bilancio. Dobbiamo quindi di cercare di ridurre il gap tra le entrate e le uscite e credo che questa differenza dovrà essere attenuata con la riforma dell'Igr che arriverà nei primi mesi del 2023. L'altra grande sfida è quella del 'roll over' del debito, sia esterno che interno. Le basi del nostro paese sono solide perché la nostra economia ha tenuto nonostante la pandemia abbia colpito duro. Su queste basi credo che nel 2023 si possano portare a casa questi due grandi obiettivi: diminuire gli interessi sul debito e pareggio di bilancio con la riforma Igr”.

Nicola Renzi, Capogruppo Repubblica Futura “Una finanziaria senza scelte tranne quella del debito estero, che aumenta e che rischia di sprofondare il Paese nel baratro. Denota l’arroganza di una maggioranza che, non sapendo cosa fare, vuol fare comunque tutto da sola. Un articolo mostruoso con deleghe sconfinate che toccano anche temi delicatissimi, che non possono certo essere affidati solo all’incompetenza del Governo e che contrasteremo in ogni modo. RF ha esposto alcune idee fondamentali per rispondere ai bisogni dei Sammarinesi, caro vita, bollette, autonomia energetica e sostegni alle famiglie in primis. Purtroppo tutti, o quasi, respinti dalla maggioranza, ma non dai tanti cittadini che continuano a chiederci di andare avanti con le nostre proposte”.

Mirko Dolcini, Capogruppo Domani Motus Liberi: “Una legge finanziaria soprattutto contabile. Probabilmente alcuni emendamenti potevano essere maggiormente approfonditi e ci poteva essere più sensibilità. In aula ad ogni modo, come Motus, abbiamo presentato temi per noi importanti e sono stati sostanzialmente recepiti dal Governo, come la questione energetica, la socialità degli studenti e dei giovani, la prima casa per le giovani coppie. Un inciso sulla polemica di alcuni a proposito del fatto che come Motus siamo critici in maggioranza: per noi è semplicemente dialettica politica sulla base di proposte costruttive”.

