CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio 2023: "tour de force" in seduta notturna fino alle 3 e 15 Superato il boa. Si riprende alle 15 con l'emendamento di Libera sul "bonus bollette" per le famiglie

È convocata per le 15 la seduta odierna del Consiglio Grande e Generale che questa notte era stata sospesa alle 3:15. Tutti respinti gli emendamenti delle opposizioni. Il 'tour de force' in aula è arrivato al 5 novies aggiuntivo di Libera per l'introduzione di un bonus bollette da un milione di euro, in favore delle famiglie. Sulle 345 pagine del testo 'collazionato', che include tutti gli emendamenti, l'esame è arrivato alla 233. Superato dunque il giro di boa e tra oggi – compresa la seduta serale e notturna - e domani l'aula dovrà concludere l'esame della finanziaria ed approvarla per poi chiudere la sessione, così come prevede l'accordo raggiunto in base al quale l'esame del Des in prima lettura slitta, in cambio del ritiro degli emendamenti 'ostruzionistici” di Libera. L'entità del Bilancio 2023 ammonta a un miliardo 151 milioni 668mila euro. Tra le voci di uscita la più consistente, con 634 milioni di euro, è la spesa corrente, mentre 409 milioni, saranno impiegati nel rimborso prestiti. Nelle entrate invece la voce più alta è quella tributaria con un gettito previsto di quasi 548 milioni di euro.

