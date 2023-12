CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio 2024: 170 emendamenti Sono stati presentati da Governo, tutti i gruppi di opposizione e uno insieme da Pdcs e Libera

19 articoli e 170 emendamenti. Esaurito il dibattito generale la scorsa settimana, da domani il Consiglio passa alla votazione vera e propria del bilancio 2024 che si attesta complessivamente a 806 milioni e 142mila euro. Nelle entrate la voce più importante è quella relativa a tasse e imposte – il gettito previsto è di oltre 593 milioni -; seguono le entrate extratributarie – 83 milioni – e 88 milioni per accensione di mutui e prestiti. Sul fronte uscite, 640 milioni vanno nella spesa corrente della pubblica amministrazione nel suo complesso, 60 milioni nella spesa in conto capitale e quasi 68 milioni nel rimborso dei prestiti.

Rispetto al testo in prima lettura, oltre a quelli del Governo, presentati corposi pacchetti di emendamenti da tutti i gruppi di opposizione che ne hanno depositato anche uno 'congiunto' per accogliere, in parte, la richiesta sindacale, già rigettata dall'Esecutivo, sulla restituzione del 'fiscal drag' a lavoratori e pensionati. Presentato anche un emendamento sottoscritto solo da Pdcs e Libera, per assegnare nuovi compiti alla 'Commissione Mista' sull'Accordo Ue: è stato inteso da più parti come un segnale politico per una prova di collaborazione in vista di elezioni, nel primo semestre 2024.

