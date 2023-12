CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio 2024: la maratona consiliare arrivata all'articolo 3 su 19 Restano da votare circa 140 emendamenti: respinto quello di Rete per 'convertire' 50 milioni di debito estero in 'interno'

19 articoli e 170 emendamenti nella legge di Bilancio 2024 ma la maratona consiliare, proseguita in seduta pomeridiana, è ancora all'inizio visto che l'aula è arrivata all'articolo 3 e restano da votare ancora circa 140 emendamenti. L'articolo 1, il cosiddetto "milledeleghe" – aspramente criticato dalle opposizioni per l'eccessivo ricorso alla decretazione – è passato con 30 favorevoli e 23 contrari. Respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni ad accezione di due: il primo presentato dal gruppo Misto per escludere dalla normativa sui giochi della sorte le lotterie, non telematiche, con montepremi inferiore ai 30mila euro e il secondo di Libera, sulla libera professione medica, per non gravare sull'allungamento delle liste d'attesa.

Ok dell'aula con 30 sì e 20 contrari, anche all'articolo 2 della legge di Bilancio, ribattezzato “milleproroghe” perché prevede la reiterazione di circa 25 decreti delegati che non hanno avuto corso. Dalle opposizioni lamentato l'esautoramento del Consiglio, con gli oltre 50 decreti previsti dai primi due articoli, anche se –è stato detto - in gran parte, non potranno mai essere emanati, considerando il probabile ricorso alle urne nella prima parte del 2024.

Prima della sospensione dei lavori approvato 29 a 17 l'articolo 3 della manovra che prevede il rollover di 50 milioni di euro di titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato interno. Respinto (28 a 17) l'emendamento di Rete che proponeva di elevare l'emissione a 100milioni, riducendo contestualmente di 50milioni il debito estero – su cui gli interessi sono maggiori – con un risparmio stimato di 1,3 milioni di euro di interessi.

