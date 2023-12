CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio 2024: si riparte dall'articolo 3

Bilancio 2024: si riparte dall'articolo 3.

I lavori del Consiglio Grande e Generale impegnato nella sessione di Bilancio riprendono in mattinata con la conclusione del dibattito e il voto dell'emendamento di Libera che propone la prelazione, nell'acquisto degli immobili sottostanti gli Npl, per i giovani under 40 e gli imprenditori con dipendenti e almeno 10 anni di anzianità del codice operatore economico.

Respinto in seduta serale l'emendamento di RF per impegnare il Congresso di Stato a non lanciare emissioni di titoli di debito pubblico nel primo semestre 2024 e anche per un’analisi con il supporto di Banca Centrale, Università degli Studi di San Marino e l’eventuale supporto del Fondo Monetario Internazionale, su come predisporre politiche economiche tese a ridurre il debito pubblico dello Stato al solo importo dei titoli irredimibili entro il 2040.

