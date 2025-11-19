Bilancio 2026: deficit a 36 milioni e rollover di debito estero e interno

Nella relazione introduttiva il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha riferito che la manovra finanziaria presenta una disavanzo di 36 milioni di euro. Ha anche precisato che entro il 2026 verrà anticipato il rollover del bond internazionale, la cui scadenza naturale sarebbe a gennaio 2027, e ci sarà anche il rifinanziamento del debito interno per 100 milioni. Gatti ha anche affermato che nel pdl in prima lettura non è considerato il maggior gettito previsto dalla riforma Igr – circa 17 milioni – che verrà invece computato in seconda lettura. Prevista una flessione delle entrate derivanti dalla monofase mentre si conferma positivo l'andamento dell'imposta sui prodotti petroliferi, che supera i 50 milioni di euro.

Per Emanuele Santi di Rete è “un bilancio che fa acqua da tutte le parti, con interessi sul debito che passano da 40 a 60 milioni, perché col rollover gli interessi per un periodo si pagano due volte” ; Enrico Carattoni di Repubblica Futura ha evidenziato che la spesa corrente è prevista in aumento del 7,5%, in contraddizione con la necessità di contenerla; Mirko Dolcini di Domani Motus Liberi ha lamentato l'assenza dell'impatto finanziario derivante dall'Accordo di Associazione con l'Unione Europea così come una agenda per la crescita. Tutte le opposizioni hanno inoltre chiesto se verrà confermata l'impostazione, annunciata come strutturale, l'anno passato, di presentare una legge tecnica di bilancio tecnica e asciutta affiancata da una legge 'omnibus' oppure se c'è stata una marcia indietro e si sta praticamente navigando a vista.

Diversificati gli accenti in maggioranza: Manuel Ciavatta, del Pdcs, ha evidenziato che in realtà il debito pubblico sta scendendo da 1 miliardo e 200 milioni nel 2019 a 1 miliardo e 46 milioni, previsto nel 2027. Ha inoltre ricordato che tra le voci di uscita una delle più consistenti è per ripianare le perdite dei fondi pensione derivanti, in gran parte, anche da Banca Cis. Libera, con il Segretario di Stato Matteo Ciacci e altri consiglieri, ha affermato che l'obiettivo è stabilizzare i conti pubblici per migliorare il rating e quindi ridurre il debito estero, su cui si pagano interessi al 6,5%, difficili da sostenere. Anche per il Segretario del Psd Luca Lazzari bisogna puntare con decisione alla diminuzione del debito e alla revisione della spesa pubblica – tagliando su incarichi, consulenze, trasferte – anche per una questione etica, così come dichiarato poco prima dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi. Per Maria Luisa Berti, di Alleanza Riformista, occorrerebbe una gestione più imprenditoriale del bilancio pubblico, pur salvaguardando il welfare. A suo avviso il calo della monofase è imputabile all'e-commerce ed è auspicabile, sul fronte spese, selezionare gli eventi da finanziare, privilegiando quelli che hanno un reale ritorno per l'economia del Paese.

In replica il Segretario di Stato Gatti ha precisato che quest'anno non verrà presentata una legge omnibus ma solo emendamenti al testo in prima lettura mentre sul rollover del debito estero l'obiettivo far scendere gli interessi dal 6,5% al 4%. Offerta disponibilità ad incontrare le opposizioni, prima della seconda lettura.







