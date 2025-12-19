CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio approvato con 36 sì e 14 contrari: Gatti si aspetta un ulteriore miglioramento del rating Il volume complessivo del bilancio ammonta a 1 miliardo 210 milioni 950 mila 784 euro, circa 13 milioni il disavanzo

Ammonta a 1 miliardo 210 milioni 950 mila 784 euro il bilancio dello Stato per il 2026, con un disavanzo di circa 13 milioni. La manovra è stata approvata con 36 voti favorevoli della maggioranza e 14 contrari delle opposizioni, al termine di un iter particolarmente lungo e complesso che ha impegnato l’Aula per oltre 30 ore complessive, compresa una notte in bianco. Un confronto teso e prolungato segnato dal duro ostruzionismo dell'opposizione e dal mutismo 'salvatempo' della maggioranza che si è sbloccato solo nella giornata di ieri grazie a un’intesa che ha consentito di accelerare l’esame e arrivare oggi al voto finale, poco prima di mezzogiorno.

Alla base dell'accordo l’accoglimento di alcuni emendamenti dei partiti di minoranza, l’approvazione di un ordine del giorno condiviso sulla valorizzazione di aree strategiche del Centro Storico di Città e l’impegno a definire un progetto di legge per eliminare la pena minima della riprensione, ritenuta eccessivamente blanda, nella gradualità delle sanzioni per le molestie sessuali. Alla luce di queste aperture, le forze di opposizione hanno cessato le azioni dilatorie, permettendo una rapida conclusione dell’iter legislativo.

Restano però distanti e contrastanti le valutazioni politiche complessive sul bilancio e sulle scelte contenute nella manovra. “La finanziaria – commenta il Segretario di Stato Marco Gatti – è sempre terreno di scontro. Purtroppo viviamo in questo clima e quindi si è lavorato ad una soluzione per portare a casa il provvedimento, che è di natura tecnica, il prima possibile. Le scelte politiche sono nei numeri. Riteniamo comunque che il bilancio sia ottimo con un sostanzioso miglioramento rispetto alla prima lettura e questo ci mette nelle condizioni per un ulteriore miglioramento del rating”.



