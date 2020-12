Bilancio, da Rf oltre 60 emendamenti a tema "resistenza e sviluppo”

Al tavolo, con il segretario alle Finanze, questa mattina per un confronto che Nicola Renzi ritiene “tardivo”. All'insoddisfazione per il metodo, RF affianca forti perplessità su una legge di bilancio che definisce “drammatica, connotata da arroganza e segretezza, dai bond che non sono stati piazzati al prestito ponte, il cui arrivo – dice – era stato annunciato proprio per oggi”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Siamo pronti a portare avanti tutte le iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, in particolare stante l'emanazione del decreto che accompagna l'emissione del prestito e che prevede la totale segretezza e un foro competente non sammarinese. Sono a rischio i beni dei sammarinesi – dice Zafferani - ed è a rischio la sostenibilità finanziaria del debito”.

Ma Repubblica Futura rilancia: “cercheremo di individuare il positivo per sostenerlo, affiancando le nostre proposte”. Porta in Aula una settantina di emendamenti, legati da un filo conduttore: “l'uso intelligente dei fondi che arriveranno, non per coprire i buchi – dice Andrea Zafferani - ma per generare economia”. Lo chiamano “piano di resistenza e sviluppo”, per dare alle attività risorse per ripartire. Ristori e sconti fiscali, contributi per chi continua a lavorare, aiuti sul piano della cassa integrazione che – dice - “non può più essere anticipata dalle aziende”. Ancora, contributi per la ripartenza al turismo, abolizione della minimum tax e della tassa di licenza. Proposte, poi, per aumentare il tasso di partecipazione al lavoro delle donne, insieme a servizi a infanzia e anziani, “perché anche la famiglia – dice - è sviluppo”. Su tutto, si guarda all'utilizzo del fondo per lo sviluppo economico, chiedendo di portarlo a 180 milioni.

Nel video l'intervista ad Andrea Zafferani (Repubblica Futura)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: