CONGRESSO DI STATO Bilancio di fine anno: SdS Beccari, "Firma Accordo Ue a febbraio. Elezioni tra maggio e giugno"

Congresso di Stato in conferenza stampa di fine anno da Palazzo Begni, ma di fatto diventa una sorta di bilancio di legislatura, un anno segnato dalla conclusione dei negoziati con Ue. Per Luca Beccari, un "passaggio storico. Negoziato durato 8 anni, che l'Esecutivo ha preso in carico quale priorità. Nei tempi che ci eravamo prefissati. Risultato raggiunto grazie all'apporto corale di tutte le Segreterie che hanno portato i contributi necessari e grazie all'apertura della Commissione Europea" Per il responsabile agli Esteri si apre ora la fase politica di discussione dell' Accordo con i passaggi relativi alla firma e alla ratifica. "Occasione per San Marino di rivedere anche impostazioni organizzative. Valorizziamo il rapporto con Ue, nel programma di governo, partendo dal rapporto con l'Italia che negli anni è stato arricchito con accordi e intese con tutti i ministeri, la visita di Mattarella ha dimostrato la qualità delle relazioni. Sempre meno le emergenze che dobbiamo affrontare, significativo di una svolta delle relazioni". Per SdS Esteri la riforma legge sulla carriera diplomatica ha permesso di aprire un nuovo ciclo di incarichi e assegnazioni del corpo diplomatico.

Marco Gatti ha lavorato, con il suo staff per mantenere l'equilibrio conti dello Stato. "Più che un bilancio 2023 è un bilancio di legislatura. siamo partiti con gravi carenze nei conti dello Stato. Nel 2019 gravi problemi di liquidità dello stato, e settore bancario e finanziario, da cui derivavano molte criticità, in crisi. Abbiamo lavorato per ripristinare equilibrio di bilancio, oggi possiamo parlare di bilanci che partono da un avanzo di bilancio. In questa legislatura crisi esterne rilevanti, come la pandemia, la guerra. Il tessuto economico, sorretto dalle scelte politiche si è dimostrato resiliente. Oggi parliamo di 'attivo', e cioè riduzione del debito e di stabilità della liquidità non solo per lo Stato ma per tutti gli enti pubblici, con ripercussioni positive sul settore finanziario e bancario, con chiusure in utile". Ringrazia per risultati impensabili in tutti i settori.

Fabio Righi in chiusura anno porta a casa l'accordo con il colosso Amazon. "Intervento a livello infrastrutturale interno per avere infrastruttura compatibile con tecnologia cloud, a cominciare da registro unico delle attività economiche per piccole e medie imprese. Una opportunità. per diventare 'hub tecnologico'. Il decreto in materia di attività economiche ha portato una semplificazione nell'avviare le attività. Sul fronte sviluppo economico, la definizione del processo di digitalizzazione per servizi innovativi e sviluppo economico per Pmi. I dati economici sono superiori a quelli ante covid - dice il Segretario all'Industria -, dunque superate criticità. Fmi ha sottolineato come il Paese abbia retto grazie all'economia reale, con l'apertura al settore Space Economy.

Tocca poi al Segretario al Lavoro che parla di una 'stagione dei contratti completata attraverso un lavoro corale e di sinergia con tutte le parti, categorie e sindacati. Lavoro che ha portato dignità ai dipendenti pubblici, e riconoscimento del merito e del valore'. "Tutto ciò che stiamo descrivendo, aggiunge Teodoro Lonfernini -, è segno di un Paese fortemente in movimento rispetto agli ultimi 15 anni. A livello relazionale, economico, occupazionale e di opportunità. Lasciamo il nostro Paese meglio di come l'abbiamo trovato".

Mariella Mularoni è salita in un treno in corsa: "Molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo. La salute è un bene da tutelare e continuare a garantire. Iss conferma alti standard per le prestazioni sanitarie, sanità universale e solidale. Sono partita dai punti di forza: capitale umano, che ringrazio per opera instancabile. Riorganizzazione Cot, triage infermieristico decentrato. Buone le percentuali di risposta: Stiamo lavorando alla riorganizzazione dell' attesa visite, al potenziamento di orari, dove permangono criticità avviato collaborazioni con professionisti esterni". Segreteria al lavoro su organizzazione e fabbisogno Iss, e per dare risposte carenza medici. Poi l'impegno per il futuro: "Vorrei portare entro febbraio la modifica della legge sulla libera professione", apertura importante verso l'esterno per attrarre medici e investimenti.

Andrea Belluzzi parla di anno intenso. "Sul Sistema Welfare possiamo fare squadra su diversi progetti. Abbiamo definito accordi per consentire agli studenti sammarinesi maggiori opportunità per la facoltà di Medicina. Portato avanti il processo di rinnovo dell'offerta contenitori museali". E ancora: "riapertura museo armi antiche; nel 2024, si aprirà il cantiere per Auditorium. Progetto culturale del Grande Museo: aprendo la strada per le collaborazioni. La Segreteria alla Cultura chiude l'anno con un elemento significativo: presentato a Unesco il "Memory of the world" sulla vita di San Marino in partnership con l'Italia. Così come si lavora per il completamento dell'accreditamento del sistema di alta formazione universitaria. Una priorità la riforma delle Associazioni al più presto".

Federico Pedini Amati: "San Marino ha cambiato faccia, è diventata destinazione. I numeri dicono che abbiamo fatto un lavoro importate, tutti i dati sono in aumento. Abbiamo fatto qualcosa di importante. Ci siamo dati molto da fare. Orgoglio per aver fatto tornare i sammarinesi in centro storico, al di fuori dei periodi turistici. Come per 'Una Voce per San Marino', con iscrizioni da tutto il mondo e ricadute positive. Abbiamo ottenuto bandi europei pari 520 mila euro. Rapporti sinergici con il territorio limitrofo: 2 regioni, oltre 120 sindaci, abbiamo creato eventi internazionali. Con l'Arabia Saudita portiamo a casa risorse economiche. In termini di Monofase numeri positivi. Firma rappresentazione Expo di Osaka. 'Si chiamano fatti'. conclude il Responsabile al Turismo.

La viabilità al centro della Segreteria al territorio, per Stefano Canti, interventi importanti, così come tutti i progetti in campo, come il nuovo ospedale e il polo Museale e l'Auditorium, di rilancio per il nostro centro storico. Mattarella ha ringraziato la nostra Protezione Civile: presenti non solo in territorio, ma ha messo in piedi una grande squadra creando l'Unione Volontari Protezione Civile. Altro riconoscimento quello in ambito ambientale: lavoriamo a impegni Agenda 2030. prossimi giorni annuncia una firma in tema ambientale con il Ministero italiano per un percorso di sostenibilità comune tra i due Stati.

Gian Nicola Berti: "Resilienza resistenza resilienza - dice - cercavamo di sopravvivere alle difficolta. Oggi il baratro è superato. Il Paese sta crescendo in tutti i comparti. Ulteriore sfida quella Europea, questa parafatura è un punto di partenza per sfida che il Paese deve vincere, di integrazione con Paesi molto più grandi, e che siamo in grado di vincere. Abbiamo una Pa che è potenzialità utile in questa sfida". Aggiungendo che "Punteremo alla meritocrazia nel settore pubblico", Capitolo Icee, "Se ne parla da anni, abbiamo ripreso il lavoro fatto e siamo vicini a un testo. A metà gennaio Pdl all' attenzione di opposizioni e categorie".

Infine la Giustizia, con Massimo Andrea Ugolini: "Ci ritroviamo un Paese più in ordine. Orgoglio per le riforme portate a compimento, ordinamento penitenziario, ordinamento giudiziario, modifiche codice di procedura penale" La sua segreteria lavora alla 'Legge sulla ragionevole durata del processo', con relativa informatizzazione dell'autorità giudiziaria". E per il resto lo scorcio di legislatura "Speriamo di vedere la ratifica con l'Italia in materia confische e pene alternative alla detenzione".

