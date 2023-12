SESSIONE CONSILIARE Bilancio di previsione, Libera e Ps auspicano che l’aula possa individuare le reali priorità e prospettive per un rilancio Le preoccupazioni in un comunicato congiunto

Bilancio di previsione, Libera e Ps auspicano che l’aula possa individuare le reali priorità e prospettive per un rilancio.

In vista della sessione di Bilancio di fine anno, Libera e Partito Socialista esprimono forte preoccupazione per il debito pubblico e gli interessi sullo stesso, pari a circa 115 milioni, se si considera anche il roll-over del bond in scadenza a gennaio 2027. In quattro anni di legislatura – affermano – la situazione generale del paese è peggiorata e auspicano quindi che con la prossima finanziaria l'aula possa individuare le reali priorità e prospettive per il rilancio della Repubblica da concretizzare nella prossima legislatura.

