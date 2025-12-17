Bilancio: dopo una notte in bianco, maggioranza e opposizione trattano per accelerare i tempi

Dopo il fallimento, nella giornata di ieri, di un primo tentativo di accordo per ridurre i tempi di esame della legge di Bilancio, nel pomeriggio si è svolto un nuovo faccia a faccia tra maggioranza e opposizione al fine di trovare una mediazione che consenta di accelerare verso l’approvazione definitiva della manovra ed evitare altre notti in bianco, come l’ultima, conclusasi solo alle cinque del mattino.

Le forze di Governo hanno proposto ai tre partiti di opposizione di ridurre drasticamente il numero degli emendamenti ancora da esaminare – circa 130 – selezionandone cinque o sei ciascuno, a condizione che non incidano sui saldi di bilancio, alla luce degli sforzi già compiuti in materia di spending review. In cambio, la maggioranza si è detta disponibile a valutarli nel merito, anziché respingerli automaticamente, come avvenuto finora, senza neppure partecipare al dibattito. Mentre in aula l’esame della manovra prosegue, fuori, i “pontieri” delle diverse forze politiche, lavorano per cercare un’intesa.

In assenza di un accordo il percorso appare ancora lungo: l’aula è arrivata all’emendamento numero 28 su oltre 150 e, nel cosiddetto testo collazionato, si è appena alla pagina 3 su 20. Dopo la seduta notturna di ieri e quelle odierne il traguardo dell’approvazione sarebbe, dunque, ancora lunghissimo, anche se fonti di maggioranza assicurano che il superamento dello stallo sia a portata di mano. Nel pomeriggio sono stati respinti l’emendamento di Dml sull’acquisizione di beni immobili privati in stato di abbandono nei Centri storici e un pacchetto di emendamenti di Rf sulla riqualificazione urbanistica.

Nonostante la pressoché totale assenza di contraddittorio, i toni degli interventi si sono fatti a tratti accesi, come nel caso di Matteo Casali di Rf, che ha esortato con vigore a “rimuovere il cartello della vergogna a San Marino Città, in cui si pubblicizza la prossima realizzazione dell’auditorium all’ex Cinema Turismo: una presa in giro per i sammarinesi – ha detto – che finisce anche per promuovere indebitamente uno studio privato”.









