GOVERNO Bilancio, Gatti: "Lavoriamo per lo sviluppo e non solo per contenere la spesa" Focus del Congresso di Stato su aumento delle tariffe e bilancio

Gli aumenti delle tariffe, fermi da 12 anni, come sappiamo, arriveranno ma ancora non si sa in quale misura. Di certo – spiega il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – sarà seguito un criterio di sostenibilità per le tasche dei cittadini. “La percentuale di rialzo non è stata ancora fissata – dice –, ragioneremo di concerto con le associazioni dei consumatori e di categoria, saranno comunque ritocchi graduali e scaglionati”.

Lonfernini apre poi un ragionamento in prospettiva su quelli che dovranno essere i futuri interventi a garanzia di una maggiore autonomia del Paese a livello energetico: puntare sulle rinnovabili, investire sul fotovoltaico, la gestione delle risorse idriche, l'adeguamento infrastrutturale, riducendo al massimo gli sprechi. Un lavoro di sintesi, programmatico insieme alle Finanze.

Con il Segretario di Stato Marco Gatti uno sguardo dunque al bilancio di previsione che sarà depositato entro il 20 novembre, corredato delle relazioni dei vari enti ed uffici pubblici. “Il 2022 sarà un esercizio complesso – dice – ma l'obiettivo del Governo è quello di trovare soluzione equilibrata a due temi: gestione del debito e riforme, per incrementare il gettito dello Stato e rendere appetibile il Paese per gli investimenti. Per Gatti, le banche quest'anno torneranno in utile, ma “non si deve lavorare solo per la logica del contenimento della spesa, bensì per crescere”, intervenire con una progettualità rinnovata per alimentare i conti pubblici.



Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per i Rapporti con l'Aass e Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze.

