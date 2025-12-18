Bilancio: maggioranza e opposizione al lavoro per finalizzare l'accordo sulla riduzione dei tempi

Prosegue in Consiglio Grande e Generale l'esame della legge di Bilancio. La seduta serale di ieri si è conclusa attorno alle 2:30 e dopo lunghe trattative maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo di massima per velocizzare i tempi. Verranno, in sostanza, accolti alcuni emendamenti dell'opposizione e tutti gli altri saranno ritirati. L'obiettivo è arrivare all'approvazione della manovra nella seduta serale.

Questa mattina, intanto, i lavori sono ripresi attorno alle 10 e subito dopo sospesi, per affinare l'accordo tra maggioranza e opposizione che, oltre alla drastica riduzione degli emendamenti dell'opposizione, prevederebbe anche ordini del giorno o impegni condivisi, su temi specifici, tra cui la questione della 'riprensione', pena minima per il reato di molestie sessuali, ritenuta troppo lieve.

In chiusura di seduta notturna approvato un emendamento di Rf, in parte modificato, sulla residenza per motivi economici a giovani imprenditori.









