SAN MARINO Bilancio: nulla di fatto nell'incontro tra maggioranza e parti sociali I sindacati chiedono il ritiro degli articoli sulle residenze fiscali non domiciliate

Nonostante i chiarimenti, le posizioni restano distanti. Questo, in estrema sintesi, l'esito del confronto di giovedì tra maggioranza, sindacati e assoconsumatori, in vista della discussione in Consiglio del progetto di legge di assestamento di Bilancio, la prossima settimana. Il focus è sulle residenze fiscali non domiciliate: la maggioranza guarda alle opportunità di sviluppo, i sindacati temono ripercussioni e che il progetto vada a sporcare l'immagine dell'economia del Paese. Di qui la richiesta di ritirare i due articoli in materia. Ma aperture non sembrano esserci: nonostante i dubbi che in maniera trasversale si registrano nei vari schieramenti politici, le forze di maggioranza restano intenzionate a tirare dritto.

Nella mattinata del 19 luglio, confermata la manifestazione dell'Attivo dei quadri sindacali sul Pianello con l'invito ai cittadini di appoggiare le istanze sollevate. Nulla di concreto neppure sulla politica dei redditi: sindacati e associazioni dei consumatori chiedono provvedimenti strutturati su reddito minimo e assegno familiare; la politica al momento nicchia sulla questione e rimanda ai mesi prossimi.

Sul punto interviene dall'opposizione Repubblica Futura: “Bene hanno fatto le organizzazioni sindacali a porre l'attenzione, in questa fase storica, al tema della politica dei redditi – osserva Rf - è evidente che le aziende non hanno la possibilità materiale di garantire aumenti contrattuali pari ai valori attuali dell'inflazione. Di qui la necessità di un intervento pubblico per compensare il gap e permettere alle persone di perdere meno potere d'acquisto possibile. Servono interventi efficaci e mirati di politica fiscale, - concludono - da attuare con urgenza già in assestamento di bilancio”.

