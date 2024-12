POLITICA Bilancio: Repubblica Futura chiede "realismo" al Governo e invita a occuparsi dei veri problemi dei cittadini

Bilancio: Repubblica Futura chiede "realismo" al Governo e invita a occuparsi dei veri problemi dei cittadini.

Critiche di Repubblica Futura, sui temi politico-economici, verso il Governo. "Stona l'euforia del Segretario alle Finanze - scrive il partito - sui contenuti del report Fmi". "Ignoriamo se ai tecnici del Fondo - prosegue - è dato sapere che San Marino è guidata da un Governo in cui liti, lotte tra bande e nomine di parenti a posizioni apicali sono ormai la norma". Tra i fatti citati da Rf: la sospensione di una seduta del Congresso per toni troppo sopra le righe. Rf si chiede se nei documenti Fmi vengano conteggiati i fondi impegnati per il salvataggio di un'azienda produttrice di alluminio poi ceduta, fino all'entità della cassa integrazione. In vista del bilancio 2025, il partito chiede "realismo" ed esorta a focalizzarsi sui problemi delle famiglie come salari bassi, inflazione e tassi di interesse per i mutui.

