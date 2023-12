CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bilancio: ripresi i lavori consiliari, aula alle prese con gli emendamenti

Ripresi in mattinata i lavori del Consiglio Grande e Generale. Approvato, in apertura di seduta, il Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2022. Ora si entra nel vivo della finanziaria 2024. Ricordiamo: oltre 170 gli emendamenti alla legge, fatta di 19 articoli. Al momento, l'Aula è impegnata nell'esame dei emendamenti posti all'articolo 1. Dalle opposizioni ancora forti critiche all'impianto della legge, a partire dalle tante deleghe che contiene, che - dicono - sviliscono il ruolo del Consiglio.

