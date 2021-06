Bilaterale Canti - Patuanelli: "Grande disponibilità per una collaborazione proficua" Agricoltura biologica e non solo: tanti i temi di confronto oggi a Roma

Dare seguito e sostanza ad una cooperazione già proficua. San Marino e Italia si confrontano sulle reciproche politiche agricole per trarne mutuo beneficio in termini qualitativi e di competitività rispetto agli standard internazionali. Al centro del bilaterale tra il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Stefano Canti e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, le nuove prospettive di collaborazione soprattutto in materia di agricoltura biologica, affinché San Marino possa avvalersi del supporto italiano per “perfezionare l’attuazione della specifica normativa europea, - quella cioè che rientra nella “Decisione del Comitato di Cooperazione UE-San Marino” emessa nel 2020, - applicabile, per l'appunto, alla produzione biologica, all’etichettatura dei prodotti biologici, e al regime di importazione. La stessa Decisione che ha reso possibile equiparare tutta la filiera biologica sammarinese a quella degli Stati membri.

Presenti per la delegazione sammarinese, accompagnata dall'Ambasciatore di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, il Segretario Particolare Giuliana Barulli, il Consigliere d’Ambasciata Eros Gasperoni e il Direttore dell’Ufficio Risorse Ambientali e Agricole (UGRAA) Tonino Ceccoli.

Strettamente correlato il tema della vigilanza: avanzata la proposta di sottoscrivere un Protocollo di Intesa per disciplinare il regime di ispezione. Protocollo che verrebbe siglato dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi dei Prodotti agroalimentari e dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole di San Marino. Ciò consentirebbe all'UGRAA di prevedere anche la necessaria formazione teorico-pratica per migliorare la propria attività ispettiva.

Presentata infine una prima bozza di riforma in materia di agricoltura, su cui la Segreteria di Stato sta lavorando da mesi, e che dovrà essere conforme alle linee europee da recepire in funzione della conclusione del percorso negoziale San Marino-Ue per l'Accordo di Associazione. Dal Ministro Patuanelli disponibilità ad inserire anche il Titano nei tavoli tecnici di partenariato impegnati sul piano strategico nazionale di sviluppo delle politiche agricole, per condividere ricerche e strategie.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Stefano Canti.

