Billi (Lega): 'Pieno sostegno al governo di San Marino. Fuori luogo le dichiarazioni di Sassoli"

"Pieno sostegno al Governo di San Marino che ha preso in modo rapido e veloce tutte le misure per proteggere la vita e la salute dei propri cittadini e dei 15.000 italiani ivi residenti, optando per il vaccino russo Sputnik. Fuori luogo le dichiarazioni di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo e membro del PD italiano, che ha criticato la scelta dei Sanmarinesi sull’utilizzo dello Sputnik”. Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, ieri a San Marino, queste le dichiarazioni del deputato Simone Billi, unico eletto della Lega Salvini Premier nella Circoscrizione Europa.