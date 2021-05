COMMISSIONE FINANZE Bocciate proposte delle opposizioni su ufficio del debito e grandi debitori Per la maggioranza i temi sono meritevoli di attenzione ma l'odg non è lo strumento adatto. Sds Gatti: Liquidità dello stato a 280 milioni. Il Commissario Maiani ha riferito sull'Expò. Il 15 giugno parte il container.

Bocciate proposte delle opposizioni su ufficio del debito e grandi debitori.

In apertura di seduta le opposizioni hanno presentato tre ordini del giorno. Il primo, a firma di Rf, letto da Nicola Renzi, per chiedere, l'istituzione di un ufficio del debito, che monitori l'utilizzo dei 340 milioni provenienti dal Bond e i 140 del prestito ponte Cargill contestualmente ad una rendicontazione bimestrale sulla liquidità dello stato. Gli altri due odg, presentati da Matteo Ciacci di Libera e Andrea Zafferani di Rf, erano finalizzati invece a far trasparenza sui grandi debitori delle banche e dello Stato. Temi che, anche per alcuni commissari di maggioranza, sono meritevoli di attenzione, ma l'ordine del giorno non è stato ritenuto lo strumento adatto per intervenire. Anche su indicazione del Segretario alle Finanze Gatti, tutti e tre gli odg sono quindi stati respinti. Gatti, durante il suo intervento, ha riferito che attualmente la liquidità dello stato ammonta a 280 milioni e la situazione è nettamente migliorata rispetto all'anno passato: è in sicurezza ed ora è importante fare partire le riforme e non generare altre criticità.

Per il Segretario alle Finanze le pubblicazioni dei nomi dei grandi debitori non servono ma le autorità deputate alla vigilanza devono esercitare le loro funzioni mentre la politica deve controllare che ciò avvenga. Conclusa questa fase. più prettamente politica, in commissione si è parlato di Expo. Il Segretario Pedini Amati ha annunciato che il 17 maggio tornerà negli Emirati, dopo la visita di aprile, per presentare alla stampa internazionale il padiglione sammarinese. Il 15 giugno invece - ha poi riferito il Commissario Expò Mauro Maiani - partirà da San Marino il container con tutto il materiale: sia la spedizione di andata che quella di ritorno saranno pagate da Expò. Maiani ha anche spiegato che l'elemento principale che caratterizzerà il padiglione sammarinese sarà la riproduzione del Tesoro di Domagnano ma verrà valorizzata anche la balestra, arma di difesa, simbolo di San Marino. La manifestazione comincerà il 1 ottobre e il giorno nazionale di San Marino all'Expo sarà il 10 dicembre, quando è prevista la presenza di alte autorità istituzionali. Questo, ha concluso il commissario Maiani, sarà il mio ultimo Expo. Dopo la pausa per la cena la Commissione riprenderà i lavori in seduta serale, con l'esame in sede referente del Pdl sul certificato complementare di protezione per i medicinali.



