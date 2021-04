CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Bocciati gli odg delle Opposizioni sui fatti di Via Giacomini. Resa dei conti in casa NPR I lavori della sessione consiliare riprenderanno lunedì con la prosecuzione dell'esame in II lettura del PdL sulle modifiche alla Legge in materia di Editoria

Al termine di un comma comunicazioni infinito, con le Opposizioni costantemente all'attacco sul cosiddetto “brindisi” del I aprile, si è passati alla votazione degli ordini del giorno. Due, presentati da Libera ed RF, chiedevano la censura del comportamento dei partecipanti all'evento; un OdG, in particolare, puntava il dito contro il Segretario alla Sanità ed il Direttore Sanitario Rabini. Com'era prevedibile entrambi sono stati respinti; anche se Domani Motus Liberi, come annunciato, non ha preso posizione. Nel pomeriggio, comunque, il Segretario Ciavatta aveva presentato nuovamente le sue scuse, per i fatti di Via Giacomini; sottolineando al contempo quanto fatto in ambito sanitario, e gli ottimi risultati della campagna vaccinale.

[Banner_Google_ADS]

E nel clima di tensione che ha caratterizzato la seduta non è passato inosservato lo “psicodramma” in casa NPR, dopo le recenti fibrillazioni; con un durissimo confronto fra la capogruppo Bronzetti – che ha parlato di “intese” fra una parte di Noi per la Repubblica e Libera – e il Segretario Pedini Amati, che nello smentire decisamente tale ipotesi si è chiesto quale interesse vi sia nel “sabotare” il percorso di Governo e Maggioranza. Rinviata, tornando agli OdG, la trattazione di quelli presentati dalle Opposizioni sulla scuola. Il Segretario Belluzzi ha infatti annunciato l'inserimento di un comma ad hoc, nella prossima sessione consiliare, per discutere in modo articolato delle prospettive, alla luce del calo demografico. Fra i punti sensibili – come è noto - la questione del trasferimento delle elementari di Città. Il Consiglio riprenderà lunedì, con la prosecuzione dell'esame in II lettura del progetto di legge sulle modifiche alla Legge in materia di Editoria; anche in questo caso il dibattito si preannuncia piuttosto caldo; viste le polemiche dei giorni scorsi.





I più letti della settimana: