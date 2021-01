Bocciati odg Opposizione per vagliare altre strade su approvvigionamento vaccino, approvato quello di maggioranza contro fake news

Sentiamo Francesco Mussoni e Nicola Renzi

Sì è concluso con la bocciatura dei due distinti ordini del giorno presentati da Libera e RF e l'approvazione di quello della maggioranza il dibattito successivo al riferimento del Segretario di Stato Roberto Ciavatta sull'emergenza sanitaria e il piano vaccinale. Entrambi i documenti delle opposizioni chiedevano di vagliare anche altre opzioni per l'approvvigionamento del vaccino oltre al canale italiano.





Per Libera inoltre si dovrebbe istituire una commissione d'inchiesta sulla situazione del Casale la Fiorina ed audire in commissione sanità il Comitato esecutivo Iss, il team Covid e il direttore dell'Authority Rinaldi. La proposta del capogruppo Pdcs Mussoni, di tentare una mediazione per trovare un documento condiviso da tutta l'aula, non ha prodotto esito ma la maggioranza ha approvato invece un ordine del giorno per il contrasto alle fake news e la promozione delle vaccinazioni. Durante il dibattito è emersa una larga maggioranza trasversale tra i gruppi favorevole all'obbligatorietà della vaccinazione per tutto il personale sanitario, lasciandolo invece facoltativo per tutti gli altri cittadini, pur incentivandolo con una campagna di persuasione.

(In video le dichiarazioni del capogruppo Pdcs Francesco Mussoni e del capogruppo Rf Nicola Renzi)