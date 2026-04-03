CARO ENERGIA E CARBURANTI Bolletta del gas: il Segretario Bevitori auspica il ritorno della tariffa fissa dal 17 aprile Su gasolio e benzina si conferma, inalterata, la convenienza a San Marino, anche dopo la proroga del decreto carburanti del Governo Meloni

Lo sconto di 20 centesimi sulle accise dei carburanti sul Titano era già stato previsto, fino al 30 aprile, dal decreto del 19 marzo. Di conseguenza, dopo il rinnovo odierno del decreto carburanti da parte del Governo Meloni, lo spread dei prezzi alla pompa resta sostanzialmente invariato per tutto il mese appena iniziato, mantenendo un vantaggio per San Marino, dove si applica anche l’ulteriore sconto Smac. Nel frattempo, proprio in questi giorni, i sammarinesi hanno ricevuto le bollette del gas relative ai mesi di dicembre e gennaio. Importi particolarmente elevati che hanno spinto l’Usl a sollecitare un intervento da parte del Governo.

“Bisogna fare qualcosa. In primis – dichiara Francesca Busignani, Segretario Usl – per le fasce più deboli, creando dei meccanismi di tutela che siano accessibili, visto che quelli attuali hanno soglie talmente basse che non vi rientra praticamente nessuno. Bisogna inoltre fare in modo che il ceto medio, non ricada nella fascia di povertà. C'è l'obbligo di aiutare, le famiglie, le persone, di questo Paese, a vivere dignitosamente. E non mi si venga a dire che non ci sono i soldi perché vedo che per certe cose, meno rilevanti, si trovano”.

Gli aumenti fanno riferimento a consumi precedenti all’inizio della guerra in Iran e, secondo il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, risentono soprattutto di un inverno particolarmente rigido. La tariffa fissa, spiega, è stata al momento sospesa perché, con le attuali fluttuazioni di mercato, risulterebbe comunque molto elevata. “Questa mattina – dichiara Bevitori – abbiamo fatto un incontro informale con l'ingegner Valeria Giacomoni, Presidente dell'Autorità dell'Energia, per cercare di trovare soluzioni più vantaggiose per l'utenza. Il prossimo 17 aprile si riunirà l'Autorità intanto il cda dell'Aass è già al lavoro per trasmettere una proposta all'Autorità. In quella occasione auspichiamo di poter riaprire la finestra della tariffa fissa per dare questa ulteriore opportunità, con un prezzo stabilizzato, non più con le fluttuazioni di mercato che abbiamo visto in questi giorni.

A dare un contributo positivo, conclude Bevitori, sarà anche l’arrivo della bella stagione: l’aumento delle temperature porterà infatti a una sensibile riduzione dei consumi di gas.



Nel servizio le interviste al Segretario di Stato al Lavoro con delega all'AASS Alessandro Bevitori e Francesca Busignani, Segretario Usl



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