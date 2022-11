Bollette e riforme, Rf attacca: "Se il Governo non riesce a proporre soluzioni, vada a casa"

La crisi energetica e le tariffe delle bollette continuano a infiammare il dibattito. Gli esponenti di Repubblica Futura si dicono “sconcertati” di come l'esecutivo stia gestendo la questione. Chiedono di far pagare agli utenti cifre rapportate a quanto sostenuto dall'Azienda dei servizi. In base al contratto stipulato per il gas, sostiene infatti Rf, il costo reale per l'AASS è inferiore rispetto a quello del mercato. Situazione differente, invece, per l'elettricità.

Perplessità del partito anche sull'incontro tra maggioranza e Autorità Energia. Autorità che poi, rimarca Rf, “ha dovuto rivendicare la propria autonomia”. Mercoledì 9 novembre alle 21 serata pubblica sull'energia, nella sala della Giunta di Castello a Borgo Maggiore. Critiche della forza politica anche all'azione di Governo nel complesso. Da Rf dubbi sui risultati finali delle riforme. Focus poi sulla sanità e sulla situazione dei pazienti oncologici vista la carenza di medici, dopo l'appello delle associazioni.

Nel servizio, le interviste a Nicola Renzi, Andrea Zafferani e Sara Conti di Repubblica Futura