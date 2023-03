AASS Bollette Gas: dopo l'annullamento si attendono indicazioni sulle nuove modalità di calcolo Usl: "Se un'azienda non funziona è ora di cambiare qualcosa"

La cosa certa è che le bollette del gas, relative al consumo di dicembre e gennaio, che avevano scatenato polemiche a non finire sono state annullate. Una decisione politica adottata di concerto a conclusione di una estemporanea riunione domenicale tra il Segretario di Stato con delega all'Azienda Servizi Teodoro Lonfernini ed esponenti delle forze che compongono la maggioranza di Governo. Preannunciata in giornata la comunicazione di nuove modalità di calcolo. Quelle adottate per le superbollette erano state viziate da anomalie nel sistema di elaborazione dei dati e i consumi considerati erano stimati e non basati su letture reali.

Ma non solo: secondo l'Usl – che chiede cambiamenti all'Azienda Servizi – le bollette, poi annullate, sono state inviate anche dove le utenze sono “ferme” da anni, come ad esempio capannoni sfitti e case dove purtroppo l’abitante è deceduto. In attesa delle nuove modalità annunciate per il calcolo l'Usl pone una serie di quesiti: Come è possibile fare oggi letture reali, a distanza di mesi dal periodo di fatturazione? Chi ha già pagato avrà un riaccredito o saranno beffati con uno storno alla prossima fattura? In mattinata riunito il Cda dell'Azienda Servizi per dare seguito alle indicazioni scaturite ieri nella riunione tra il Segretario Lonfernini e rappresentanti della maggioranza.

