Bollette gas: la riemissione con il 30% in meno sul consumo presunto. Lonfernini: "In corso verifiche sulle cause"

Il Segretario all'Industria Fabio Righi annuncia che il Congresso di Stato lunedì ha deliberato per ristrutturare il Dipartimento Economia, per potenziare la sfera dei controlli e renderli più efficaci. Porta attenzione sulla missione della Segreteria Industria a Tirana della scorsa settimana. Evidenzia l'importanza di aprirsi a nuovi mercati e nuove opportunità per San Marino. Sottoscritto in Albania un accordo con Italian Export Forum, "un passaggio importante" per il Segretario Fabio Righi, "è un forum composto da piccole medie imprese nel settore del Made in Italy che rappresenta circa 300 miliardi di fatturato". Sottolinea l'importanza di avvicinare le PMI di Italia e San Marino, per concretizzare, anche a livello economico, il rapporto di buon vicinato con l'Italia. Righi comunica anche di aver affrontato con il Ministro italiano Adolfo Urso il Segretario Righi ha affrontato il tema dell'aeroporto internazionale, per costruire un progetto per creare una struttura con vocazione più commerciale che turistica. L'obiettivo del governo è risanare il debito pubblico e portare avanti lo sviluppo del paese.



Il Segretario ai Rapporti con l'A.A.S.S. Teodoro Lonfernini interviene sulla questione del blocco della bollettazione del gas. Riconosce che la situazione ha creato preoccupazione e disagio nella cittadinanza. "Lunedì, in Congresso di Stato - spiega - c'è stato tutto un riferimento del lavoro fatto", che ha portato alla riunione di domenica scorsa che ha portato all'interruzione del flusso delle bollette. "Tutto è stato creato con il fine di interrompere il disagio e la preoccupazione degli utenti". "C'è stato un problema" ammette, di cui "tutti quanti siamo dispiaciuti, io per primo".



Annuncia che domani risponderà con un comunicato stampa agli attacchi politici, ma specifica "abbiamo lavorato mattina, pomeriggio e sera per una risoluzione definitiva, chiara e adeguata del sistema di bollettazione dei servizi essenziali di gas, luce e acqua".

Spiega che, come è noto, il flusso è stato interrotto a partire da lunedì mattina, specificando che le banche hanno immediatamente recepito. Ringrazia gli istituti bancari per la risposta tempestiva ed evidenzia che non sono state riscontrate problematiche. "Ci siamo messi immediatamente al lavoro per riconcepire tutto il sistema amministrativo, ponendo la data di riemissione al 30 maggio, ricalcolando l'arrivo di altre fatture, commisurandole all'emissione di queste che sono state annullate, onde evitare che il prossimo giro sia di accumulo".

"Abbiamo ricalcolato le cose in maniera adeguata - aggiunge - e lavorato sia sul fronte gestionale e amministrativo e di verifica". "Sono tutt'ora in corso - specifica - verifiche sulle cause del sistema che ha presentato un'anomalia". "Su questo non mi esprimo, - chiarisce - e in questo momento nessuno ha l'autorizzazione a farlo" chiarisce. Il Congresso di Stato ha richiesto alla direzione della Funzione Pubblica una verifica, "non per fare la caccia alle streghe delle responsabilità o a creare un colpevole", ma per dare alla Direzione generale dell'Azienda gli strumenti per capire fino in fondo le cause dell'anomalia", c'è una verifica interna in corso. Il mandato che il Direttore Generale e l'azienda hanno ricevuto dalla Segreteria e dal Governo è lavorare affinché si ricostruisca la fiducia fra l'azienda pubblica e i suoi concittadini. "Non voglio nemmeno pensare che errori o mancanze possano continuare a generare un livello di insoddisfazione o sfiducia come quello delle ultime giornate. - specifica - Ritengo che la nostra azienda pubblica abbia sempre servito in maniera piena ed efficace i nostri concittadini, con tutte le migliorie che possono essere adottate".



"Abbiamo lavorato anche sul fronte normativo, lunedì abbiamo adottato un decreto finalizzato alla gestione della macchina amministrativa che l'ingegner Chiaruzzi ha ricostruito per intervenire con immediatezza" spiega. Interverrà anche in materia di dilazionamenti e di more e verrà ratificato nella prossima seduta del Consiglio Grande e Generale. Per quanto riguarda il contratto finanziario per le forniture specifica che ha portato ad un risparmio stimato per il bilancio dell'azienda pubblica per 60-70 milioni di euro. La cessione è stata decisa in considerazione del forte calo delle quotazioni di mercato che avrebbero portato a ad annullare gli effetti benefici e permetterà l’applicazione di tariffe che si prevedono inferiori alle attuali. Garantisce che l'azienda pubblica rimarrà pubblica al 100%. "Continueremo a lavorare - chiarisce - a tutela dell'azienda pubblica". "La risposta immediata c'è stata, con buone e sane scuse da parte di tutti quanti, in primis dall'Azienda di Stato, per i disagi che ci sono stati".

Il Direttore Generale dell'A.A.S.S. Raoul Chiaruzzi spiega che le prossime bollette del gas, relative al periodo dicembre-gennaio, verranno riemesse con l'abbattimento del consumo presunto del 30%, con pagamento previsto per il 30 maggio. Il costo della componente di consumo effettivo in bolletta rimarrà inalterata. A luglio 2023 verranno invece emesse le fatture dei mesi di febbraio-marzo, a settembre 2023 quelle dei mesi aprile-maggio-giugno, a novembre 2023 verrà coperto il trimestre luglio-agosto-settembre, per poi riprendere la normale cadenza bimestrale.

